LIVE – Pechino 2022, combinata nordica maschile: aggiornamento in DIRETTA (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La DIRETTA testuale della prima giornata di combinata nordica ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Al Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center di Zhangjiakou si comincia alle ore 9 italiane con il salto da trampolino normale, seguito alle ore 12 italiane da 10km di sci di fondo. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL REGOLAMENTO IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI 9 FEBBRAIO AGGIORNA LA DIRETTA LA CLASSIFICA DOPO IL SALTO 1. Yamamoto 133 p.ti 2. Greiderer 123.4 3. Schmid 123.1 4. Rydzek 122.2 5. Lamperter 116.9 5. Yachi 116.9 22. Buzzi 99.9 26. Bortolas 9740. Pittin 62.9 12.03 – Yamamoto ha 15 secondi di vantaggio su Greiderer, partiti anche gli italiani nel frattempo 12.00 – Cominciata la prova di fondo! 11:55 – Gentili lettori ...

