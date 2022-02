Liceo occupato per molestie, la ministra Bonetti: "Coraggiose le ragazze di Cosenza. Questa generazione non vuole più subire" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La titolare delle Pari opportunità parla degli abusi sessuali al Liceo Majorana-Valentini: "Sono certa che Bianchi andrà fino in fondo. La denuncia delle studentesse è segno di una rivoluzione culturale. Ora centri antiviolenza nelle scuole, per aiutare a denunciare e... Leggi su repubblica (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La titolare delle Pari opportunità parla degli abusi sessuali alMajorana-Valentini: "Sono certa che Bianchi andrà fino in fondo. La denuncia delle studentesse è segno di una rivoluzione culturale. Ora centri antiviolenza nelle scuole, per aiutare a denunciare e...

