Lamorgese sulle cariche contro gli studenti: «Fatti incresciosi. Le proteste? In democrazia ci sono regole da rispettare» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Luciana Lamorgese si è presentata nell’Aula di Palazzo Madama per un’informativa sulle recenti proteste degli studenti, scesi in piazza in diverse città italiane dopo la morte di Lorenzo Parelli. Il 18enne stava svolgendo l’apprendistato in azienda quando è stato schiacciato da una trave d’acciaio. La ministra dell’Interno, palando ai senatori, ha espresso il proprio parere sulle manifestazioni delle ultime settimane: «Le proteste giovanili esprimono anche voglia di partecipazione di un mondo, quello giovanile, che durante la pandemia ha sofferto l’isolamento, sono un segnale di vitalità della nostra democrazia. Ma la democrazia ha delle regole dalle quali non si può prescindere. Serve il bilanciamento del diritto di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lucianasi è presentata nell’Aula di Palazzo Madama per un’informativarecentidegli, scesi in piazza in diverse città italiane dopo la morte di Lorenzo Parelli. Il 18enne stava svolgendo l’apprendistato in azienda quando è stato schiacciato da una trave d’acciaio. La ministra dell’Interno, palando ai senatori, ha espresso il proprio pareremanifestazioni delle ultime settimane: «Legiovanili esprimono anche voglia di partecipazione di un mondo, quello giovanile, che durante la pandemia ha sofferto l’isolamento,un segnale di vitalità della nostra. Ma laha delledalle quali non si può prescindere. Serve il bilanciamento del diritto di ...

