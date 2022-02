Lamorgese davanti al Senato, per la prima volta fa l’identikit dei disordini: “A Torino la regia era di Askatasuna” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La ministra ammette errori di ordine pubblico: «Ci sono stati il 28 gennaio fatti incresciosi, con danni anche a persone estranee ai facinorosi». Ma aggiunge: «Le proteste dei giovani sono un segno vitalità, hanno sofferto più di altri la pandemia, ma ci sono delle regole». Così gli antagonisti torinesi sono finiti a centro delle preoccupazioni per l’ordine pubblico del governo Leggi su lastampa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La ministra ammette errori di ordine pubblico: «Ci sono stati il 28 gennaio fatti incresciosi, con danni anche a persone estranee ai facinorosi». Ma aggiunge: «Le proteste dei giovani sono un segno vitalità, hanno sofferto più di altri la pandemia, ma ci sono delle regole». Così gli antagonisti torinesi sono finiti a centro delle preoccupazioni per l’ordine pubblico del governo

