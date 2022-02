La teoria monetaria moderna che fa accapigliare i liberal

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) I professori di Economia ripetono spesso che finché l’inflazione è bassa ognipuò reggere, ma quando sale l’inflazione se un trucco c’è si vede. Ecco perché in questo momento di prezzi in crescita, con un gran dibattito sul da farsi e soprattutto su come considerare la natura di questa crescita – è temporanea sì o no? – ci sono di nuovo discussioni fiammeggianti tra le varie correnti del pensiero economico. In particolare si discute tantissimo nel mondo progressista americano, perché c’è un presidente democratico, Joe Biden, e perché le scelte macroeconomiche riflettono anche la divisione dentro la famigliatra moderati e radicali. Non è un caso che la manifestazione più evidente di questo dissidio riguardi Lawrence Summers, segretario al Tesoro di Bill Clinton, capo del Consiglio economico di Barack Obama per un paio d’anni e oggi tra i ...