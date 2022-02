La Costituzione tutela ufficialmente l’ambiente | un argine a due opposti fondamentalismi

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da ieri, per la, la Repubblica, la biodiversità, gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni; e la legge dello Stato disciplina i modi e le forme didegli animali. Inoltre, l’iniziativa economica privata, ancorché libera, trova espressamente i limiti delladella salute e del, oltre a quelli già esistenti dell’utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana. Infine, si sancisce che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali. Sono i nuovi principi introdotti con la riforma costituzionale degli articoli 9 e 41. In realtà, di nuovo c’è molto ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Dal Parlamento via libera all’inserimento della tutela dell’#ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nella… - EnricoLetta : La tutela dell’#ambiente è ora nella nostra #Costituzione “anche nell’interesse delle future generazioni”. Il voto… - MiTE_IT : Inserita la tutela dell’#ambiente, della #biodiversità e degli ecosistemi fra i principi fondamentali della… - lvoir : RT @CommentoRimosso: La $Lega a fine marzo aveva presentato 250.000 emendamenti per contrastare la legge di tutela dell'ambiente e degli an… - marcoranieri72 : RT @scenarieconomic: Vediamo con preoccupazione l'introduzione nella Costituzione della Tutela dell'Ambiente: con Risparmio, Casa e Lavoro… -

Ultime Notizie dalla rete : Costituzione tutela

Dell'Erba: incoraggia l'azione delle banche cooperative . Federcasse plaude alla modifica dellaperfezionata ieri in Parlament per accogliere ladell'ambiente, della biodiversita' e degli ecosistemi. Augusto Dell'Erba, presidente dell'associazione di tutte le banche di ...E non è un caso che i princìpi inseriti nellaitaliana non siano mai stati modificati. ... introducendo all'articolo 9, tra i princìpi della Repubblica, quello delladell'ambiente, ...ROCCA PRIORA (politica) - Mozione approvata dal consiglio comunale ilmamilio.it - nota stampa “Ieri il Consiglio Comunale ha approvato una mozione che inserisce la tutela dell’ambiente, degl ...Il progetto vuole avvicinare gli alunni delle scuole elementari ai temi del risparmio e della sostenibilità Arriva oggi in Sardegna “Un salvadanaio per amico”, l’iniziativa didattica di Banca Generali ...