Advertising

FcInterNewsit : ???????? #Brozovic ha già comunicato all'#Inter la sua decisione ?? - YBah96 : RT @AscioneMauri: Kessie va alla juve.... L'inter per prenderlo deve rinunciare a brozovic..altrimenti sarebbe dura due contratti di questo… - sportli26181512 : Inter: Brozovic fondamentale, ma ora ha bisogno di un tagliando: Una macchina quasi perfetta. L'Inter di Simone Inz… - cmdotcom : #Inter: #Brozovic fondamentale, ma ora ha bisogno di un tagliando - saulnigg : RT @peppegaglia: @EmanueleBottoni Mister ma lei vede tutta questa superiorità delle riserve dell'Inter? Io vedo solo qualche ex campione (m… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Brozovic

In vista degli ottavi di finale di Champions che vedranno l'scendere in campo contro i Reds a ... See Chalanoglu, facendo gli scongiuri, saranno sicuramente della partita la casella ......con l'ha detto, è che sulla trequarti non ci sono alternative all'estro del piccolo diez. Quanto meno non a certi livelli: tra le linee, Kessie era stato straripante a Empoli ma contro...Tanta, tantissima qualità nel quale fino a tre giorni fa anche Marcelo Brozovic ne risultava uno degli artefici principali. SEMPRE IN CAMPO - Il peso specifico del croato in questa Inter è sotto gli ...e mostrare plasticamente quant’è diverso il destino di un attaccante che abbia alle spalle Brozovic, Barella e Perisic, o piuttosto Oliveira, Veretout e Karsdorp. Chiamarsi Dzeko, o Zaniolo, e ...