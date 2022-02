Inter, Barcellona e l’entusiasmo dei tifosi: il dato che fa ben sperare (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Napoli è atteso da dodici giorni di fuoco, in cui affronterà l’Inter capolista della Serie A, il Cagliari (reduce dalla vittoria esterna contro l’Atalanta) e il Barcellona nel doppio confronto di Europa League. Si parte sabato alle 18 con la sfida ai nerazzurri: Il Corriere dello Sport riferisce che, già da ieri, i biglietti sono sold out. Addirittura, pare si sia arrivati a quindicimila richieste contemporaneamente, il che denota certamente il grande entusiasmo che accompagnerà gli azzurri in questo momento delicatissimo della stagione. Napoli Stadio Maradona Sempre secondo il quotidiano, anche i biglietti per il match di ritorno contro il Barcellona stanno andando a ruba. I posti nella Tribuna Posillipo e l’anello superiore della Curva B sono già tutti occupati e ne rimangono pochi sia nella Tribuna Nisida che nella Curva ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Napoli è atteso da dodici giorni di fuoco, in cui affronterà l’capolista della Serie A, il Cagliari (reduce dalla vittoria esterna contro l’Atalanta) e ilnel doppio confronto di Europa League. Si parte sabato alle 18 con la sfida ai nerazzurri: Il Corriere dello Sport riferisce che, già da ieri, i biglietti sono sold out. Addirittura, pare si sia arrivati a quindicimila richieste contemporaneamente, il che denota certamente il grande entusiasmo che accompagnerà gli azzurri in questo momento delicatissimo della stagione. Napoli Stadio Maradona Sempre secondo il quotidiano, anche i biglietti per il match di ritorno contro ilstanno andando a ruba. I posti nella Tribuna Posillipo e l’anello superiore della Curva B sono già tutti occupati e ne rimangono pochi sia nella Tribuna Nisida che nella Curva ...

