Fondazione Open: Marcucci (Pd), 'processo dirà anche se l'inchiesta è fondata' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Auguro a tutti gli imputati del caso #Open di dimostrare la propria innocenza nel processo. Il processo ci dirà anche quanto e se quell'inchiesta sia fondata”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Auguro a tutti gli imputati del caso #di dimostrare la propria innocenza nel. Ilciquanto e se quell'sia”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd Andrea

Advertising

petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati, tra cui Lotti, Boschi, Bianchi e Carrai - petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati. Lui: “Lieto che inizi il processo”. Ma… - fattoquotidiano : #ULTIMORA / FONDAZIONE OPEN Chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi: - ilgattoromy1 : RT @petergomezblog: Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati. Lui: “Lieto che inizi il processo”. Ma den… - paolabardelle : RT @sempreciro: Inchiesta su fondazione #Open: richiesta di processo per #Renzi e tutto il giglio magico. Com'era quella storia dei popcor… -