Finisce in coma dopo intervento di bypass gastrico: il dramma di una 28enne casertana

dramma nel Casertano: una giovane donna di 28 anni si trova adesso in coma, in condizioni critiche, dopo essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia bariatrica con bypass gastrico. È accaduto ad Angela Iannotta, giovanissima moglie e madre di due figli di 5 e 7 anni, residente a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. La donna aveva deciso di sottoporsi all'intervento di bypass gastrico poco tempo fa perché voleva "assolutamente dimagrire"; è stata operata in una struttura in Abruzzo ma qualcosa è andato subito storto. "Le avevo detto di non farlo, ero contrario" ha dichiarato il marito, che adesso ha deciso di sporgere denuncia alla polizia di Marcianise.

