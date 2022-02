F1, la Red Bull mostra la propria monoposto per il Mondiale 2022 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Red Bull Racing ha tolto i veli alla nuova RB18, auto che è pronta per difendere il titolo piloti di F1. La stagione è alle porte, la casa austriaca è il primo top team ha svelare una vettura che come risaputo non ha nulla di simile alle precedenti in seguito al significativo cambio regolamentare che sarà introdotto da quest’anno. Max Verstappen e Sergio Perez hanno svelato la tradizionale livrea del team che insegue il quinto titolo costruttori, il sesto piloti dopo l’incredibile duello per il successo tra la stella olandese ed il britannico Lewis Hamilton (Mercedes). Il #1 del gruppo ha commentato alla stampa: “In termini di macchina, non sappiamo cosa aspettarci completamente. Sono entusiasta di vedere per la prima volta come si comporta la macchina in pista. Il più grande adattamento di questa stagione saranno i nuovi regolamenti, avremo bisogno di un po’ di tempo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) RedRacing ha tolto i veli alla nuova RB18, auto che è pronta per difendere il titolo piloti di F1. La stagione è alle porte, la casa austriaca è il primo top team ha svelare una vettura che come risaputo non ha nulla di simile alle precedenti in seguito al significativo cambio regolamentare che sarà introdotto da quest’anno. Max Verstappen e Sergio Perez hanno svelato la tradizionale livrea del team che insegue il quinto titolo costruttori, il sesto piloti dopo l’incredibile duello per il successo tra la stella olandese ed il britannico Lewis Hamilton (Mercedes). Il #1 del gruppo ha commentato alla stampa: “In termini di macchina, non sappiamo cosa aspettarci completamente. Sono entusiasta di vedere per la prima volta come si comporta la macchina in pista. Il più grande adattamento di questa stagione saranno i nuovi regolamenti, avremo bisogno di un po’ di tempo ...

