Discoteche | riaperture l’11 febbraio | ecco tutte le regole per tornare a ballare

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Potrà entrare solo chi ha il Green pass rafforzato, sarà necessaria la mascherina, ma non sulla pista da ballo. Capienza non oltre il 50% al chiuso

Genova . "Sento voci di forte contrasto rispetto alledi domani. Se da una parte c'è attesa per una riapertura a lungo agognata dall'altra c'è la paura di un caro energetico che rischia di far tenere aperto i locali solo per pagare le tasse ". ..."Sento voci di forte contrasto rispetto alledi domani " esordisce il responsabile del dipartimento ristorazione e locali da ballo di FdI Auguto Sartori " se da una parte c'è attesa per una riapertura a lungo agoniata dall'altra c'è ..."Da domani si potrà andare in giro senza mascherina obbligatoria e si potrà andare a ballare, ma si pagheranno anche rincari del 600% di energia" “Sento voci di forte contrasto rispetto alle ...«Siamo pronti a ripartire ma le difficoltà ci sono e non sono poche. L’ultimo stop imposto a dicembre, è stata una doccia gelata. Le perdite economiche sono ...