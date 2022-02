Covid, calano ancora ricoveri e terapie intensive ma i decessi sono 384 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I casi odierni in Italia di coronavirus sono 81.367 a fronte di 732.284 tamponi. In calo rispetto ai 101.864 contagi e 999.095 test fatti il giorno prima. Il tasso di positività sale all'11,1% (+0,9% ... Leggi su globalist (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I casi odierni in Italia di coronavirus81.367 a fronte di 732.284 tamponi. In calo rispetto ai 101.864 contagi e 999.095 test fatti il giorno prima. Il tasso di positività sale all'11,1% (+0,9% ...

