Coppa Italia, Milan-Lazio 1-0. In palio un posto in semifinale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il secondo quarto di finale di Coppa Italia, tra Milan e Lazio, va in scena a San Siro. In palio c'è la sfida contro l'Inter che, in caso di passaggio del turno dei rossoneri, regalerebbe altri due 'derby della madonnina'. La squadra di Pioli, però, trova una Lazio in salute, reduce dalla larga vittoria contro la Fiorentina nell'ultimo turno di Serie A. Leggi su agi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il secondo quarto di finale di, tra, va in scena a San Siro. Inc'è la sfida contro l'Inter che, in caso di passaggio del turno dei rossoneri, regalerebbe altri due 'derby della madonnina'. La squadra di Pioli, però, trova unain salute, reduce dalla larga vittoria contro la Fiorentina nell'ultimo turno di Serie A.

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - acmilan : 'We want to go all the way' ?? The Coach's words ahead of tomorrow's Cup quarter-final ??? 'Vogliamo arrivare fino… - juventusfc : Verso la #CoppaItaliaFrecciarossa, un #GoalOfTheDay di Coppa Italia ???? Martin Caceres con il mirino ?? - jackkckkcck : #MilanLazio nuovo derby in Coppa Italia 1-2 Eriksen? - Misonorottoilc6 : ecco che vengono al nodo tutte le conseguenze e le cazzate di una campagna acquisti ( estiva e invernale )di merda… -