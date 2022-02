(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilha chiesto ufficialmente a ‘’ di smentire l’esistenza di un comunicato, postato dalla testata satirica, con il qualefingeva un duro attacco dell’associazione contro il Papa e la sua intervista da Fabio Fazio a ‘Che tempo Che Fa’. Sembrerebbe uno scherzo, frutto della nota ironia di, ma non lo è. Lo rivelano, dagli account social della testata, gli stessi autori della notizia burla. “Ilci invita formalmente a smentire l’esistenza del loro comunicato ufficiale citato nell’articolo, cosa che facciamo subito: il comunicato è falso -scrive- Ne approfittiamo anche per rivelare che pure tutte le news che abbiamo pubblicato finora sono false. Scusateci”. Insieme ...

StraNotizie : Codacons chiede smentita a Lercio. E Lercio risponde... - ildelfinogiulio : RT @CharlyMatt: Il Codacons chiede a Lercio di smentire un loro articolo perché falso. Cc @Fedez - f64klicso : RT @CharlyMatt: Il Codacons chiede a Lercio di smentire un loro articolo perché falso. Cc @Fedez - sardo1951 : RT @Adnkronos: #Codacons vs #Lercio: il primo chiede smentita... e Lercio risponde.. - manuel_minguzzi : RT @CharlyMatt: Il Codacons chiede a Lercio di smentire un loro articolo perché falso. Cc @Fedez -

