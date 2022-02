Caso Plusvalenze, continua l’inchiesta contro l’Inter (Di mercoledì 9 febbraio 2022) continua il Caso Plusvalenze per l’Inter: l’inchiesta prosegue a Roma e il reato sarebbe quello del falso in bilancio continua l’inchiesta ai danni dell’Inter sul Caso Plusvalenze. La Guardia di Finanza di Milan su delega della Procura ha acquisito dalla Covisoc i dati di ben 62 operazioni sospette. Il reato ipotizzati per l’Inter sarebbe quello del falso in bilancio e riguarderebbe i trasferimenti delle stagioni 17/18 e 18/19. l’inchiesta è ancora all’inizio e punta a verificare il sistema calciomercato basato su scambi di denaro senza muovere denaro ma con Plusvalenze a bilancio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022)ilperprosegue a Roma e il reato sarebbe quello del falso in bilancioai danni delsul. La Guardia di Finanza di Milan su delega della Procura ha acquisito dalla Covisoc i dati di ben 62 operazioni sospette. Il reato ipotizzati persarebbe quello del falso in bilancio e riguarderebbe i trasferimenti delle stagioni 17/18 e 18/19.è ancora all’inizio e punta a verificare il sistema calciomercato basato su scambi di denaro senza muovere denaro ma cona bilancio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

