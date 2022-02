Caro bollette, i sindaci spengono le luci ai monumenti: “Costretti a tagliare i servizi” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Crescono le adesioni all'iniziativa lanciata dall'Anci e dal presidente DeCaro di spegnere, in segno di protesta simbolica, palazzi e simboli cittadini per far sentire la voce dei sindaci contro il Caro bollette. Una protesta che si concretizzerà domani, giovedì 10 febbraio, quando verranno spente le luci in piazze e monumenti cittadini.monumenti spentiL'iniziativa bipartisan parte dall'Emilia-Romagna: il primo cittadino di Reggio Emilia, Luca Vecchi, oscurerà per mezz'ora le luci del Ponte di Calatrava. Altri sindaci della regione, tra cui Gian Luca Zattini di Forlì e Michele de Pascale di Ravenna, hanno scritto e inviato una lettera ai parlamentari locali chiedendo di intervenire sul problema delle bollette. poiché ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Crescono le adesioni all'iniziativa lanciata dall'Anci e dal presidente Dedi spegnere, in segno di protesta simbolica, palazzi e simboli cittadini per far sentire la voce deicontro il. Una protesta che si concretizzerà domani, giovedì 10 febbraio, quando verranno spente lein piazze ecittadini.spentiL'iniziativa bipartisan parte dall'Emilia-Romagna: il primo cittadino di Reggio Emilia, Luca Vecchi, oscurerà per mezz'ora ledel Ponte di Calatrava. Altridella regione, tra cui Gian Luca Zattini di Forlì e Michele de Pascale di Ravenna, hanno scritto e inviato una lettera ai parlamentari locali chiedendo di intervenire sul problema delle. poiché ...

Advertising

borghi_claudio : In quanti hanno insultato Salvini quando tempo fa lui ha cominciato a mettere in guardia sul caro bollette dicendog… - NicolaPorro : ??Basterebbe aprire un rubinetto per abbattere il costo delle #bollette. Non ci credete? Ve lo racconto qui ?? - FMCastaldo : L'#UE conosce bene la situazione sul caro #bollette. È impensabile pensare di scaricare i costi della crisi geopoli… - andreastoolbox : Caro bollette, i sindaci spengono i monumenti: Costretti a tagliare servizi o alzare tasse | Sky TG24 - GiornaleVicenza : Il caro-bollette incidente anche sulle casse comunali: la scelta di Dueville -