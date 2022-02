Capelli con frangia a 50 sì o no? Dipende, scopri tutto! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Capelli con frangia a 50 anni: è una scelta vincente? Questa pettinatura è gettonatissima ma, dopo una certa età, non sta bene a tutte. Facciamo il punto insieme! I Capelli sono una parte importante di noi. Definiscono la nostra identità e sono quindi una sorta di biglietto da visita. Inutile negarlo: una chioma sana, fluente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 9 febbraio 2022)cona 50 anni: è una scelta vincente? Questa pettinatura è gettonatissima ma, dopo una certa età, non sta bene a tutte. Facciamo il punto insieme! Isono una parte importante di noi. Definiscono la nostra identità e sono quindi una sorta di biglietto da visita. Inutile negarlo: una chioma sana, fluente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La Vitti éternelle', la foto in bianco e nero di Monica Vitti, con i capelli biondi disordinati, ricopre l'intera… - lwhs91 : TOM CON I CAPELLI LUNGHI COMUNQUE È QUALCOSA DI - Andre1983Druido : @manuferrarireal La pecorina con tirata di capelli? - joong2min : per dirvi che se veramente ritorna con i capelli blu mi sentirete urlare perché quando li ho stannati li aveva blu… - giantliberaria : @Mussmauer ovvero come ti risolvo il problema di non essersi mai potute identificare con le principesse dai serici capelli -