Antonio Medugno vuole abbandonare il Gf Vip. Ecco perché

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)pensa di lasciare il Grande Fratello Vip dopo gli scontri ma per un problema.cosa ha svelato a Jessica e Soleilsi trova nella casa da poco tempo e già pensa diil reality. Al momento si trova in nomination con Karir Bedi e Gianluca Costantino, entrato quest’ultimo nella casa la stessa sera del tiktoker.è stato preso di mira dagli altri concorrenti, l’ultimo in ordine di tempo è stato Basciano che lo ha preso in giro alle sue spalle. “Che mito Barù, che ha detto ‘la goccia che ha fatto traboccare il waterlascia tutto sporco.mentre si scarica bagna tutto. L’hanno beccato Jessica e Barù, ma l’ha beccato due o tre volte. A me fa ridere quello che ha detto Barù.? ...