Allegri “La Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “La squadra sta bene, a parte Chiellini out, Kean squalificato e Bernardeschi, che sarà col gruppo da venerdì. Domani gioca Bonucci. Poi vediamo il resto. Ci sono molte gare ravvicinate. Vogliamo far bene in Coppa Italia, è uno degli obiettivi che abbiamo dall'inizio della stagione. Troveremo un Sassuolo ‘arrabbiatò. A ruota penseremo allo scontro diretto contro l'Atalanta”. Così, in conferenza stampa, l'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match dei quarti di finale di Coppa Italia, contro il Sassuolo. “Dopo il successo col Verona c'è entusiasmo e ciò va bene. Non voglio però euforia. Non voglio sognare: dobbiamo essere realisti. Siamo dietro. Dobbiamo giocare contro l'Atalanta per un posto in Champions da qui a fine stagione”, ha aggiunto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “La squadra sta bene, a parte Chiellini out, Kean squalificato e Bernardeschi, che sarà col gruppo da venerdì. Domani gioca Bonucci. Poi vediamo il resto. Ci sono molte gare ravvicinate. Vogliamo far bene in, è uno degliche abbiamo dall'inizio della stagione. Troveremo un Sassuolo ‘arrabbiatò. A ruota penseremo allo scontro diretto contro l'Atalanta”. Così, in conferenza stampa, l'allenatore della Juve, Massimiliano, alla vigilia del match dei quarti di finale di, contro il Sassuolo. “Dopo il successo col Verona c'è entusiasmo e ciò va bene. Non voglio però euforia. Non voglio sognare: dobbiamo essere realisti. Siamo dietro. Dobbiamo giocare contro l'Atalanta per un posto in Champions da qui a fine stagione”, ha aggiunto ...

