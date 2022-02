VIDEO Sci alpino, l’uscita di Marco Odermatt in superG a Pechino 2022 (Di martedì 8 febbraio 2022) L’austriaco Matthias Mayer ha trionfato nel superG olimpico di Pechino davanti allo statunitense Ryan Cochran-Siegle ed al norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Deluso del giorno è il mattatore della stagione Marco Odermatt, uscito di pista nel finale quando stava ricalcando gli stessi tempi del vincitore. Una spigolata beffarda ha estromesso l’elvetico dai giochi per la delusione del movimento svizzero, in festa ieri dopo il successo di Beat Feuz (fuori stamani per salto di porta). Riviviamo insieme la sbavatura di Odermatt che fino all’errore stava sciando in modo impeccabile. Sci alpino, polemica Marsaglia-Casse: cosa è successo. Rinaldi e la richiesta di fingersi malato (smentita) VIDEO superG Marco Odermatt Foto: ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) L’austriaco Matthias Mayer ha trionfato nelolimpico didavanti allo statunitense Ryan Cochran-Siegle ed al norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Deluso del giorno è il mattatore della stagione, uscito di pista nel finale quando stava ricalcando gli stessi tempi del vincitore. Una spigolata beffarda ha estromesso l’elvetico dai giochi per la delusione del movimento svizzero, in festa ieri dopo il successo di Beat Feuz (fuori stamani per salto di porta). Riviviamo insieme la sbavatura diche fino all’errore stava sciando in modo impeccabile. Sci, polemica Marsaglia-Casse: cosa è successo. Rinaldi e la richiesta di fingersi malato (smentita)Foto: ...

