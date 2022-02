VIDEO | OSIMHEN, la promessa in caso di scudetto: sentito cosa farebbe! (Di martedì 8 febbraio 2022) Victor #OSIMHEN è tornato protagonista al match tra #Napoli e Venezia con un gran gol di testa su assist di Politano. Il nigeriano ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, parlando di tantissimi argomenti. Lei segue i rapper nigeriani. “Ascolto Olamide e il giovane Lil-whisky. Mi danno la carica, ma non dopo la partita, quando ho bisogno di rilassarmi ascolto musica dance o soul. Io però non canto bene, ma giuro che se succede una certa cosa m’invento un nuovo ballo in campo. Una Victor-victory dance“. Ecco, appunto, ci pensa? “Mi piacerebbe vincere insieme: Napoli, il Napoli e io. Condividere un viaggio. Ma per lo scudetto devo essere molto di più di un individual player. Allora sì che mi darebbe proprio soddisfazione e trovo che per la città sarebbe strepitoso. Il calcio di Serie A lo trovo competitivo, ogni domenica c’è ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 8 febbraio 2022) Victor #è tornato protagonista al match tra #Napoli e Venezia con un gran gol di testa su assist di Politano. Il nigeriano ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, parlando di tantissimi argomenti. Lei segue i rapper nigeriani. “Ascolto Olamide e il giovane Lil-whisky. Mi danno la carica, ma non dopo la partita, quando ho bisogno di rilassarmi ascolto musica dance o soul. Io però non canto bene, ma giuro che se succede una certam’invento un nuovo ballo in campo. Una Victor-victory dance“. Ecco, appunto, ci pensa? “Mi piacerebbe vincere insieme: Napoli, il Napoli e io. Condividere un viaggio. Ma per lodevo essere molto di più di un individual player. Allora sì che mi darebbe proprio soddisfazione e trovo che per la città sarebbe strepitoso. Il calcio di Serie A lo trovo competitivo, ogni domenica c’è ...

