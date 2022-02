Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2022 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 febbraio 2022)8 FEBBRAIOORE 17.35 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E SANT’ALESSANDRO VERSO COLLEVERDE. TRAFFICATA LA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI. E SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA VIA DI TOR BELLA MONACA E MONTE COMPATRI NEI DUE SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN USCITA. . DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE ...