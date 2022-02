Uomini e Donne, Matteo Ranieri rimane senza corteggiatrici (Di martedì 8 febbraio 2022) Brutte notizie per Matteo Ranieri, che nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne è riuscito a far arrabbiare contemporaneamente Denise Mingiano, che aveva fatto con lui un’esterna bellissima durante la quale si erano baciati, e Federica Aversano. Seppur per motivi diversi, due corteggiatrici sono entrambe uscite dallo studio: Denise perché ancora una volta è stata attaccata e accusata di dare corda ad Armando Incarnato, Federica perché stufa di vedere Matteo piangere per la rivale. Entrambe le ragazze non sembrano intenzionate a tornare e sui loro rispettivi profili Instagram hanno messo like a dei commenti contro il Ranieri, e se così fosse, il tronista rimarrebbe solo. Cosa succederebbe dunque al suo trono? Scenderanno altre ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 8 febbraio 2022) Brutte notizie per, che nel corso dell’ultima registrazione diè riuscito a far arrabbiare contemporaneamente Denise Mingiano, che aveva fatto con lui un’esterna bellissima durante la quale si erano baciati, e Federica Aversano. Seppur per motivi diversi, duesono entrambe uscite dallo studio: Denise perché ancora una volta è stata attaccata e accusata di dare corda ad Armando Incarnato, Federica perché stufa di vederepiangere per la rivale. Entrambe le ragazze non sembrano intenzionate a tornare e sui loro rispettivi profili Instagram hanno messo like a dei commenti contro il, e se così fosse, il tronista rimarrebbe solo. Cosa succederebbe dunque al suo trono? Scenderanno altre ...

