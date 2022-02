Uomini e Donne, Giorgio Manetti in puntata contro Gemma Galgani: “Smettila!” (Di martedì 8 febbraio 2022) Giorgio Manetti torna a lanciare messaggi a distanza all’ex storica conosciuta a Uomini e Donne, Gemma Galgani. L’occasione è un videomessaggio esclusivo, dove “il gabbiano” replica ad una contestazione mossa dalla dama al dating-show, ovvero che le sue frequentazioni avviate al Trono over giungano presto al termine per lo zampino dell’opinionista rivale, Tina Cipollari. Di tutta risposta, Manetti chiede a Gemma di non incolpare oltremodo l’amica Tina, invitando l’ex quindi al “mea culpa”. Un momento tv che è intanto molto discusso dal pubblico. Maria De Filippi si scusa con Ciprian, ma sul web monta la polemica La conduttrice ha fatto mea culpa per aver considerato ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 8 febbraio 2022)torna a lanciare messaggi a distanza all’ex storica conosciuta a. L’occasione è un videomessaggio esclusivo, dove “il gabbiano” replica ad una contestazione mossa dalla dama al dating-show, ovvero che le sue frequentazioni avviate al Trono over giungano presto al termine per lo zampino dell’opinionista rivale, Tina Cipollari. Di tutta risposta,chiede adi non incolpare oltremodo l’amica Tina, invitando l’ex quindi al “mea culpa”. Un momento tv che è intanto molto discusso dal pubblico. Maria De Filippi si scusa con Ciprian, ma sul web monta la polemica La conduttrice ha fatto mea culpa per aver considerato ...

