Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: Maria lo fa davanti a tutti per la prima volta (Di martedì 8 febbraio 2022) Per la prima volta a Uomini e Donne, nella puntata di ieri, Maria De Filippi lo ha fatto davanti a tutti: ecco cos'è successo. Nella puntata di ieri pomeriggio di Uomini e Donne, sono tornati in studio Andrea Nicole e Ciprian. Di sicuro i più attenti si ricorderanno che circa un mese e mezzo fa ormai, l'ex tronista aveva fatto la sua scelta ma in maniera non del tutto convenzionale e tradizionale. Uomini e Donne, Maria De Filippi-AltranotiziaI due si erano infatti presentati in studio insieme, mano nella mano, e avevano raccontato quanto accaduto il giorno prima. L'ex corteggiatore si era presentato a casa della ragazza perché voleva trascorrere ...

