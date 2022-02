Torquato | “L’Agro deve muoversi come un’unica città”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 8 febbraio 2022) di Monica De Santis Guardare alnocerino sarneseade non ad un insieme di tanti piccoli e grandi comuni. E’ questo il tema che è stato affrontato ieri mattina a Palazzo di?a Nocera Inferiore nel corso dell’incontro voluto dal sindaco Manlio, con i sindaci degli altri comuni del territorio ed il sindaco di Cava de’?Tirreni. Una nuova visione per lo sviluppo territoriale, che porti ad un confronto costante e diretto i sindaci dei comuni coinvolti e che punti a sfruttare al meglio i fondi in arrivo dal Recovery Fund. Ma non solo, l’unione dei comuni potrebbe significare anche l’occasione di intercettare altri fondi e partecipare a bandi regionali, nazionali ed europei sempre nell’ottica dell’interesse dello sviluppo di tutto un territorio che da ...