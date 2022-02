Superbonus | Spaziani Testa Confedilizia | “Dl sostegni Ter lo affossa | correggere subito”

(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non si può aspettare la legge di conversione, quando ormai ‘i buoi saranno già scappati dalla stalla’. L’intervento correttivo serve adesso con un decreto del governo, come ha chiesto anche il ministro Patuanelli. Altrimenti i danni saranno irreparabili”. Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Giorgio, presidente di, l’organizzazione ‘storica’ dei proprietari di casa, commenta la stretta anti-frodi sue bonus edilizi contenuta nel dlter. L’intervento inserito nel dlter “sulla cessione del credito per ile tutti gli altri bonus edilizi sta creando tantissimi problemi ai proprietari di immobili e agli amministratori di condominio che operano per essi. Innanzitutto è l’ennesimo ...

Adnkronos

