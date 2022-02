Stadi: dal primo marzo al 75%, due settimane dopo si tornerà al massimo della capienza (Di martedì 8 febbraio 2022) Non solo al 75%: l’obiettivo è riportare gli Stadi al 100% della capienza entro la metà di marzo. È quello che riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, secondo cui il percorso sarebbe già stato delineato: al primo di marzo si tornerà al 75%, ai livelli di inizio stagione. Quindici giorni dopo si può già raggiungere la normale capienza. È quanto deciso dopo i contatti proficui tra la Federcalcio e il ministro della Salute Speranza, che si sarebbe dichiarato favorevole alla riapertura totale, compatibilmente con la oramai conclamata discesa della curva epidemiologica. Resterà la regola del green pass rafforzato. Domani, inoltre, la commissione affari ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 febbraio 2022) Non solo al 75%: l’obiettivo è riportare glial 100%entro la metà di. È quello che riporta l’edizione onlineGazzetta dello Sport, secondo cui il percorso sarebbe già stato delineato: aldisial 75%, ai livelli di inizio stagione. Quindici giornisi può già raggiungere la normale. È quanto decisoi contatti proficui tra la Federcalcio e il ministroSalute Speranza, che si sarebbe dichiarato favorevole alla riapertura totale, compatibilmente con la oramai conclamata discesacurva epidemiologica. Resterà la regola del green pass rafforzato. Domani, inoltre, la commissione affari ...

