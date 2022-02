Snowboardcross, Pechino 2022: Michela Moioli vuole la seconda medaglia d’oro a cinque cerchi (Di martedì 8 febbraio 2022) È una delle gare più attese di tutte le Olimpiadi di Pechino 2022 per la Nazionale italiana. Scende sulla neve, infatti, la Portabandiera del Bel Paese: Michela Moioli è pronta a difendere il proprio titolo a cinque cerchi, agguantato quattro anni fa a PyeongChang, nello Snowboardcross al femminile. L’azzurra partirà come favorita sulla carta: la pista cinese è adattissima alle sue caratteristiche e lo stato di forma dimostrato nell’ultima uscita di Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo non può che destare ottime sensazioni. In più, tra le rivali, c’è l’assenza di lusso della ceca Eva Samkova, che sarebbe stata sicuramente l’avversaria numero uno. Da segnalare in gara la presenza anche di altre tre azzurre: Caterina Carpano, Sofia Belinghieri e Francesca Gallina, che ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) È una delle gare più attese di tutte le Olimpiadi diper la Nazionale italiana. Scende sulla neve, infatti, la Portabandiera del Bel Paese:è pronta a difendere il proprio titolo a, agguantato quattro anni fa a PyeongChang, nelloal femminile. L’azzurra partirà come favorita sulla carta: la pista cinese è adattissima alle sue caratteristiche e lo stato di forma dimostrato nell’ultima uscita di Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo non può che destare ottime sensazioni. In più, tra le rivali, c’è l’assenza di lusso della ceca Eva Samkova, che sarebbe stata sicuramente l’avversaria numero uno. Da segnalare in gara la presenza anche di altre tre azzurre: Caterina Carpano, Sofia Belinghieri e Francesca Gallina, che ...

