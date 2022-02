“Sì, lo devo ammettere”: confessione da Barbara Palombelli, momento verità in diretta [VIDEO] (Di martedì 8 febbraio 2022) A Stasera Italia, nella puntata di lunedì, Barbara Palombelli ha lasciato spazio a una confessione inaspettata. E’ successo in pochi secondi Barbara Palombelli, succede in diretta (Screen da Twitter)Sembra che piano piano i contagi da Sars-CoV-2 stiano scendendo e si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel. Questa quarta ondata di Omicron ha colpito veramente moltissime persone, ma i vaccini hanno permesso una mortalità inferiore e, piano piano, la curva sta scendendo. Proprio perché ci si sta avvicinando all’estate, periodo in cui normalmente i contagi scendono a picco, si spera che per giugno tutto sia finito. Da Barbara Palombelli, a Stasera Italia, ieri si è parlato proprio di Covid-19 e delle cure che vengono adoperate. Un ospite, però, ha ... Leggi su specialmag (Di martedì 8 febbraio 2022) A Stasera Italia, nella puntata di lunedì,ha lasciato spazio a unainaspettata. E’ successo in pochi secondi, succede in(Screen da Twitter)Sembra che piano piano i contagi da Sars-CoV-2 stiano scendendo e si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel. Questa quarta ondata di Omicron ha colpito veramente moltissime persone, ma i vaccini hanno permesso una mortalità inferiore e, piano piano, la curva sta scendendo. Proprio perché ci si sta avvicinando all’estate, periodo in cui normalmente i contagi scendono a picco, si spera che per giugno tutto sia finito. Da, a Stasera Italia, ieri si è parlato proprio di Covid-19 e delle cure che vengono adoperate. Un ospite, però, ha ...

Advertising

NinoCascione1 : @80AirasoR80 Mucca ?? (però devo ammettere che è bella, quella elettrica ti passa vicino con un sibilo artificiale.) - DICETWST : @CHUUFFINO io lo leggo ancora giusto perché ero davvero una fan sfegatata ma per tanti mesi e amo ancora la live ac… - VanyReeves : @theSQUALLOR devo ammettere che mi ha fatto ridere ???????? - TeresaFalcone15 : @AXBproduction Alex devo ammettere che sei un personaggio, però non puoi paragonare ciò che hai fatto tu con la mia… - riccardocossu : @_SimoTarantino per quanto io detesti Dumfries, devo ammettere che quel fotogramma distorce quanto accaduto; sicura… -

Ultime Notizie dalla rete : devo ammettere Toyota Aygo X - Trendy, moderna, ben dotata: è la 'resistenza' delle citycar. Ecco come va Devo ammettere che la piccola utilitaria giapponese sa come farsi notare. Sarà per le carreggiate ben definite, gli sbalzi ridotti o per la grande bocca sotto i fari a Led anteriori e, perché no, per ...

joe biden dice cosa farà se la russia invade l'ucraina e avvisa la cina sulle olimpiadi... mahmood e blanco vincono sanremo 11 Riceviamo e pubblichiamo: Lettera 1 Devo ammettere che il Gay Pride di San Remo è stato davvero bello! Ottavio Beccegato Lettera 2 Caro Dago, Covid, gli Stati Uniti hanno raggiunto la soglia dei ...

“Sì, lo devo ammettere”: confessione da Barbara Palombelli, momento verità in diretta [VIDEO] Specialmag.it che la piccola utilitaria giapponese sa come farsi notare. Sarà per le carreggiate ben definite, gli sbalzi ridotti o per la grande bocca sotto i fari a Led anteriori e, perché no, per ...mahmood e blanco vincono sanremo 11 Riceviamo e pubblichiamo: Lettera 1che il Gay Pride di San Remo è stato davvero bello! Ottavio Beccegato Lettera 2 Caro Dago, Covid, gli Stati Uniti hanno raggiunto la soglia dei ...