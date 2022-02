Serie A | la classifica a confronto dopo 24 giornate

Leggi su 11contro11

(Di martedì 8 febbraio 2022)la pausa per le Nazionali torna laA, ed è un inizio a dir poco scoppiettante, che riaccende lae ilcon la scorsa stagione. In particolare il big match di giornata se lo aggiudica il Milan, che batte in rimonta 1-2 l’Inter con una doppietta di uno scatenato Olivier Giroud, e riapre i giochi per lo Scudetto, avvicinandoli a una sola lunghezza. Stesso score per il Napoli (+9), che ritrova Victor Osimehn, autore del gol del vantaggio azzurro, ed espugna Venezia per 0-2. Con l’incrocio tra partenopei e nerazzurri, in evidente confusione più psicologica che fisica, previsto per il prossimo weekend, c’è da credere che la graduatoria possa subire un incredibile capovolgimento. Un dato interessante che emerge dalla giornata appena terminata è che le due squadre col miglior rendimento rispetto ...