Serie A, Giudice Sportivo: due giornate a Bastoni, una a Inzaghi: saltano il Napoli (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoArriva il responso del Giudice Sportivo dopo il nervoso finale del derby. Per i tifosi dell'Inter una pessima notizia in vista del Napoli. Due giornate di stop per Bastoni (per espressioni ingiuriose verso l'arbitro) e una per il tecnico Simone Inzaghi (più un'ammenda di 15mila euro per espressioni irriguardose) mentre per Lautaro Martinez una multa di 10mila euro per la lite con Theo Hernandez. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

