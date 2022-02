“Scusate…”. La vita in diretta, Giovanna Civitillo scoppia a piangere parlando di Amadeus (Di martedì 8 febbraio 2022) Lacrimoni a profusione a La vita in diretta. Il collegamento con Alberto Matano c’è Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus. Durante la puntata di lunedì 7 febbraio, la prima dopo la trionfante chiusura del Festival di Sanremo 2022, Giovanna ha perso un po’ tutta quella forza che la contraddistingue e si è concessa un piccolo momento di sfogo, bellissimo. Le lacrime della Civitillo sono arrivato a seguito di un video lanciato dal conduttore del La vita in diretta che parlava proprio di Amadeus, del spessore e della sua bravura e di tutti i meriti che sta giustamente ricevendo in maniera trasversale da chiunque. A questo punto, non appena lo studio del programma ha ripreso il collegamento in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Lacrimoni a profusione a Lain. Il collegamento con Alberto Matano c’è, la moglie di. Durante la puntata di lunedì 7 febbraio, la prima dopo la trionfante chiusura del Festival di Sanremo 2022,ha perso un po’ tutta quella forza che la contraddistingue e si è concessa un piccolo momento di sfogo, bellissimo. Le lacrime dellasono arrivato a seguito di un video lanciato dal conduttore del Lainche parlava proprio di, del spessore e della sua bravura e di tutti i meriti che sta giustamente ricevendo in maniera trasversale da chiunque. A questo punto, non appena lo studio del programma ha ripreso il collegamento in ...

