Reacher: la recensione della serie Amazon Prime Video (Di martedì 8 febbraio 2022) Reacher è il nuovo adattamento del personaggio letterario di Jack Reacher, partorito dalla mente dello scrittore Lee Child. Nei suoi otto episodi, la serie risulta una godibilissima sorpresa. Con ottime scene di azione e una storia coinvolgente, Reacher è in grado di svolgere il compito per cui è nata: divertire ed intrattenere. Reacher: l’eroe ramingo Chi è il protagonista della serie? Jack Reacher è un ex militare dell’esercito, con una notevole carriera alle spalle. Nella serie è interpretato dallo statuario Alan Ritchson, decisamente più conforme di Tom Cruise alla fisicità di Reacher descritta nei libri. È un uomo massiccio, con un “mascellone” all’americana. Alto quasi due metri, ha due spalle larghe e dei ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 8 febbraio 2022)è il nuovo adattamento del personaggio letterario di Jack, partorito dalla mente dello scrittore Lee Child. Nei suoi otto episodi, larisulta una godibilissima sorpresa. Con ottime scene di azione e una storia coinvolgente,è in grado di svolgere il compito per cui è nata: divertire ed intrattenere.: l’eroe ramingo Chi è il protagonista? Jackè un ex militare dell’esercito, con una notevole carriera alle spalle. Nellaè interpretato dallo statuario Alan Ritchson, decisamente più conforme di Tom Cruise alla fisicità didescritta nei libri. È un uomo massiccio, con un “mascellone” all’americana. Alto quasi due metri, ha due spalle larghe e dei ...

Advertising

rikcristil : RT @dituttounpop: Rinnovo prevedibile per #Reacher di @PrimeVideoIT - dituttounpop : Rinnovo prevedibile per #Reacher di @PrimeVideoIT - tvblogit : Il personaggio di Jack Reacher debutta su @PrimeVideoIT dopo i film con Tom Cruise La recensione della serie tv,… - RedCapes_it : Reacher – Il Gigante Buono (ma non troppo) di Lee Child | Recensione - gabriele_nuovo : #ReacherOnPrime è una serie che rende giustizia in parte al personaggio creato da Lee Child. Se da una parte abbiam… -