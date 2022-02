Rai | Fuortes | “Mai chiesto l’aumento del canone”

(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) –Rai, “non ho maidi aumentarlo in alcuna sede di un solo euro, nonostante quello italiano sia il più basso dell’Unione Europea”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Rai, Carlo, nel corso della sua audizione in Commissione di Vigilanza, precisando che la Rai non ha alcuna intenzione di “gravare maggiormente sui cittadini che pagano 90 euro all’anno, pari a circa 25 centesimi al giorno. Di questi 90 euro, solo 77 arrivano alla Rai. Certamente l’azienda avrebbe meno problemi se potesse ricevere l’intero ammontare o quasi della somma che pagano gli utenti”. “La definizione del piano industriale è prevista entro il mese di giugno. Investimenti, qualità e quantità dei programmi che la Rai potrà fare per corrispondere alle esigenze” in campo “sarà inevitabilmente condizionata dalle risorse. E’ ...

yoursmiIe_ : RT @Cinguetterai_: L'AD Rai, Carlo Fuortes: "#Sanremo2022 a parte, #MareFuori è il prodotto video on demand più visto negli ultimi due mesi…

Leggi anche Canone, cosa cambia nel 2022: bolletta, esenzione Canone: "È il più basso d'Europa" PIANO INDUSTRIALE " La definizione del piano industriale è prevista entro il mese di ...A dirlo è stato l'amministratore delegato della, Carlo, durante l'audizione in commissione di Vigilanza. L'azienda, ha spiegato, non ha alcuna intenzione di "gravare maggiormente sui ...