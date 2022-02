Putin avverte l' Occidente | ' Se Kiev entra nella Nato non ci saranno vincitori'

Advertising

GigiA5965 : 7 febbraio 2022 Putin avverte Macron: La potenza della Nato è incomparabile, lo capiamo bene. Ma la Russia è una… - JohnHard3 : RT @Affaritaliani: Macron-Putin, il Cremlino avverte: 'Se Kiev entra nella Nato sarà guerra' - Giovann91620348 : 7 febbraio 2022 VERTICE RUSSIA - FRANCIA Putin avverte Macron: La potenza della Nato è incomparabile, ma la Rus… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Macron-Putin, il Cremlino avverte: 'Se Kiev entra nella Nato sarà guerra' - Affaritaliani : Macron-Putin, il Cremlino avverte: 'Se Kiev entra nella Nato sarà guerra' -

Ultime Notizie dalla rete : Putin avverte

... sottolineando che 'i prossimi giorni saranno decisivi e richiederanno intense discussioni che porteremo avanti insieme' Macron ha riferito di aver trovato elementi di convergenza con, pur ...Riferendosi ai colloqui avuti con, Biden ha detto di aver chiarito al presidente russo che 'imporremo le più severe sanzioni mai imposte', riconoscendo che queste avranno effetti anche 'sugli ...La prima cosa da fare, avverte Macron, è lavorare per una de-escalation per ... come quello che la Francia porta avanti con il Cremlino dal 2019. Putin lo ringrazia, riconoscendo "quanti sforzi sta ...A quanto scrivono Marta Allevato e Cecilia Scaldaferri, Agi, questo sarebbe il messaggio con cui il presidente francese, Emmanuel Macron, esce dalle oltre cinque ore di colloqui con l’omologo russo, ...