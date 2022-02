Paolo Sorrentino candidato agli Oscar con “E' stata la mano di Dio” (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Paolo Sorrentino, con “E' stata la mano di Dio”, vola agli Oscar. Il film è candidato nella cinquina del miglior film internazionale insieme a “Drive My Car” di Ryusuke Hamaguchi (Giappone), “Flee” di Jonas Poher Rasmussen (Danimarca), La persona peggiore del mondo diretto da Joachim Trier (Norvegia), A Yak in the Classroom diretto da Pawo Choyning Dorji (Buthan).Il potere del cane di Jane Campion ha ottenuto 12 nomination. A seguire Dune di Denis Villeneuve con 10, West Side Story di Steven Spielberg con otto.Seconda nomination consecutiva per l'italiano Massimo Cantini Parrini, candidato per i costumi di Cyrano un anno dopo Pinocchio. Raddoppia anche Enrico Casarosa, regista di Luca già candidato per il corto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) –, con “E'ladi Dio”, vola. Il film ènella cinquina del miglior film internazionale insieme a “Drive My Car” di Ryusuke Hamaguchi (Giappone), “Flee” di Jonas Poher Rasmussen (Danimarca), La persona peggiore del mondo diretto da Joachim Trier (Norvegia), A Yak in the Classroom diretto da Pawo Choyning Dorji (Buthan).Il potere del cane di Jane Campion ha ottenuto 12 nomination. A seguire Dune di Denis Villeneuve con 10, West Side Story di Steven Spielberg con otto.Seconda nomination consecutiva per l'italiano Massimo Cantini Parrini,per i costumi di Cyrano un anno dopo Pinocchio. Raddoppia anche Enrico Casarosa, regista di Luca giàper il corto ...

chetempochefa : ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino ha conquistato la nomination agli Oscar come miglior film straniero ????… - mengonimarco : #TheHandofGod di Paolo Sorrentino con Filippo è stato candidato come miglior film straniero agli Oscar 2022! Siamo… - TgLa7 : #Oscars : 'E' stata la mano di Dio' di Paolo #Sorrentino, candidato come miglior film internazionale. 'Per me è già… - CasLau94 : RT @nzingaretti: Paolo Sorrentino con “È stata la Mano di Dio” ottiene la nomination all’Oscar come miglior film internazionale. Bellissima… - _t1tz9z1_ : RT @chetempochefa: ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino ha conquistato la nomination agli Oscar come miglior film straniero ???? #Osc… -

