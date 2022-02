Oltre 1 milione di animali con il microchip nel Lazio: l’Oipa chiede l’obbligo anche per gatti e furetti (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono 1.132. 588 gli animali microchippati nel Lazio. Al 4 febbraio 2022 risultano iscritti nelle Anagrafe regionale degli animali d’affezione 1.111.173 cani, 21.315 gatti e 100 furetti. Lo rende noto l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa). I numeri sono estratti dalla banca dati dell’Anagrafe degli animali d’affezione gestita dal Ministero della Salute, che viene alimentata e aggiornata almeno una volta al mese dalle Regioni e dalle Province autonome. Dalle cifre emerge chiaramente come siano ancora pochi i gatti microchippati, senza considerare i furetti, meno presenti nelle famiglie italiane, poiché non esiste alcun obbligo d’iscrizione nelle Anagrafi territoriali per queste due ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono 1.132. 588 glipati nel. Al 4 febbraio 2022 risultano iscritti nelle Anagrafe regionale deglid’affezione 1.111.173 cani, 21.315e 100. Lo rende noto l’Organizzazione internazionale protezione(Oipa). I numeri sono estratti dalla banca dati dell’Anagrafe deglid’affezione gestita dal Ministero della Salute, che viene alimentata e aggiornata almeno una volta al mese dalle Regioni e dalle Province autonome. Dalle cifre emerge chiaramente come siano ancora pochi ipati, senza considerare i, meno presenti nelle famiglie italiane, poiché non esiste alcun obbligo d’iscrizione nelle Anagrafi territoriali per queste due ...

Advertising

petergomezblog : Matteo Renzi, l’antiriciclaggio segnala alla procura di Firenze oltre un milione e 100 mila euro incassati da socie… - vaticannews_it : #7febbraio @_AfricanUnion: 'Non tollereremo ulteriori rovesciamenti'. Oltre tremila i morti e più di un milione e s… - MEcosocialista : RT @alda7069: Volevamo si capisse che l'ingiustizia sta nel fatto che un 'Senatore della Repubblica' parli in paesi che violano i diritti u… - OfferteToste : ?? #Buongiorno e buon #martedí, in attesa delle nostre #offertetoste ecco Amazon Kindle Unlimited ?? provatelo per 3… - Shamone87665062 : RT @bladistic: @ItaliaViva @matteorenzi Ma oltre un milione di euro da parte di un regime estero dittatoriale per delle non specificate com… -