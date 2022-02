Olimpiadi invernali, Pellegrino argento in sprint sci di fondo (Di martedì 8 febbraio 2022) Federico Pellegrino ha conquistato la medaglia d'argento nello sprint dello sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Pechino. L'azzurro si è piazzato appena alle spalle del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo e ha preceduto il russo Alexander Terentev. Per il fondista di Aosta, classe 1990, è la seconda medaglia olimpica: anche quattro anni fa, a Pyeongchang, conquistò l'argento. Il finlandese Joni Maki si è classificato quarto, il russo Artem Maltsev quinto e lo svedese Oskar Svensson sesto. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 8 febbraio 2022) Federicoha conquistato la medaglia d'nellodello sci dialledi Pechino. L'azzurro si è piazzato appena alle spalle del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo e ha preceduto il russo Alexander Terentev. Per il fondista di Aosta, classe 1990, è la seconda medaglia olimpica: anche quattro anni fa, a Pyeongchang, conquistò l'. Il finlandese Joni Maki si è classificato quarto, il russo Artem Maltsev quinto e lo svedese Oskar Svensson sesto.

