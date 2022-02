Nuovo scontro Salvini-Meloni | scoppia il caso Piemonte FdI resta senza poltrone E i due leader non si parlano

(Di martedì 8 febbraio 2022) Niente da fare. Nessuna pace tra Lega e Fratelli d'Italia dopo lo strappo sull'elezione del presidente della Repubblica. A dividere Matteoda Giorgia, che non si sono ancora sentiti dopo la partita del Quirinale, è stata oggi la votazione per il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza della Regione, dove il Centrodestra è maggioranza. Stefano Allasia, esponente... Segui su affaritaliani.it

Advertising

ItaliaViva : Con la rielezione del Presidente Mattarella si è scelta la strada della stabilità e delle riforme. Ma per stabilit… - ilbreano : Nuovo scontro tra Alex e Calma #Amici21 - luigigaudio : ?? Nuovo Podcast! 'Federico Barbarossa e la Lega Lombarda lo scontro fra Comuni e Impero' su @Spreaker - angiuoniluigi : RT @CaressaGiovanni: #primapagina @ilmanifesto Tribunale di Napoli azzera vertici #5stelle e cancella statuto nuovo corso #Conte. Giudici c… - CaressaGiovanni : #primapagina @ilmanifesto Tribunale di Napoli azzera vertici #5stelle e cancella statuto nuovo corso #Conte. Giudic… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo scontro

MilanoToday.it

Come da pronostico, la puntata di Uomini e Donne è iniziata con lotra l'opinionista e la ...e Francesca Tocca al centro dello studio per Luciano Dopo aver messo di buon umore Gemma il...Nello specifico, il trailer punta sui momenti salienti delle vicende descritte nei ventiquattro episodi che compongono ilshow: al centro della vicenda, lotra i popoli nordici e gli ...Ricaricate le batterie durante la sosta per gli impegni delle nazionali, la Juventus ha appena iniziato un nuovo ciclo di partite ravvicinate ... Juve, settimana di fuoco: Coppa Italia e scontro ...Alex e Calma si sono nuovamente scontrati a causa dei pareri non proprio carini che il cantautore ha espresso sul compagno di classe e sul professor Zerbi. Il 9 febbraio, invece, i telespettatori ...