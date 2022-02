Nuove regole quarantena, Miozzo: “Mi preoccupa distinzione fatta tra vaccinati e non vaccinati” (Di martedì 8 febbraio 2022) "Il non obbligo vaccinale di adesso è molto più pesante per i minori di quanto lo sarebbe un obbligo". Così Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts e per un periodo anche consulente del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 febbraio 2022) "Il non obbligo vaccinale di adesso è molto più pesante per i minori di quanto lo sarebbe un obbligo". Così Agostino, ex coordinatore del Cts e per un periodo anche consulente del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Telefono Azzurro: 'Servono nuove regole per mondo digitale'. Una riflessione in occasione del Safer Inter… - ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - berlusconi : Nuove regole per le quarantene e per la didattica a distanza: bisogna che siano distribuite gratuitamente le masche… - orizzontescuola : Nuove regole quarantena, Miozzo: “Mi preoccupa distinzione fatta tra vaccinati e non vaccinati” - lucia_pal : @GianpieroScanu @PieroSansonetti La magistratura non si è mossa autonomamente. C'è stato un ricorso di chi si è sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove regole Super Green pass al lavoro, obbligo per gli over 50 da martedì 15 febbraio. Stipendio, multe, smart working ed esenzioni: le novità Le regole e le restrizioni ormai cambiano quasi ogni settimana. Si allentano gradualmente, di pari ... Ma d i fronte al rischio di nuove varianti, il suggerimento sarebbe quello di mantenere l'attuale ...

La Commissione Ue propone una Legge europea sui semiconduttori ... Margrethe Vestager, sottolineando che con l'uso di questo strumento, già previsto dai Trattati Ue, non ci saranno forzature o aggiramenti delle regole esistenti e non ci sarà bisogno di nuove regole.

Coronavirus. Il bollettino: altre 28 vittime in Campania Sono 10.789 i nuovi positivi al Covid in Campania ... La “road map” fino al 15 giugno: ecco come cambiano le regole Torre Annunziata. Guasto improvviso, diverse zone senz’acqua ...

Covid. Toti: “Incidenza in Liguria ancora in calo”. E sui vaccini: “Numeri significativi tra i giovani” “Si tratta di numeri significativi, soprattutto per quanto riguarda la fascia dei ventenni - continua Toti - che pensiamo possano ancora crescere, anche per le nuove regole entrate in vigore da oggi ...

Lee le restrizioni ormai cambiano quasi ogni settimana. Si allentano gradualmente, di pari ... Ma d i fronte al rischio divarianti, il suggerimento sarebbe quello di mantenere l'attuale ...... Margrethe Vestager, sottolineando che con l'uso di questo strumento, già previsto dai Trattati Ue, non ci saranno forzature o aggiramenti delleesistenti e non ci sarà bisogno diSono 10.789 i nuovi positivi al Covid in Campania ... La “road map” fino al 15 giugno: ecco come cambiano le regole Torre Annunziata. Guasto improvviso, diverse zone senz’acqua ...“Si tratta di numeri significativi, soprattutto per quanto riguarda la fascia dei ventenni - continua Toti - che pensiamo possano ancora crescere, anche per le nuove regole entrate in vigore da oggi ...