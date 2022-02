Milan, Pioli: “Giroud deve continuare così, ma la squadra deve crederci” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni su Olivier Giroud ai canali ufficiali del Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Stefano, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni su Olivierai canali ufficiali del

Advertising

AntoVitiello : #Pioli a RadioRai: 'Mi sento bene al #Milan, potrei rimanere qui per sempre. #Ibrahimovic? Risorsa importante e mai… - Gazzetta_it : Pioli: “Derby più equilibrato di quanto si è detto. I ‘mezzi falli’ non vanno fischiati” - Gazzetta_it : La stima di Elliott, il rapporto con Maldini e Massara: ecco perché #Pioli col #Milan può aprire un ciclo - roberto28114 : @Tommasolabate Il Milan non è forte ma ho il sospetto che faranno di tutto per fargli vincere il titolo ma non ci r… - saniokelchapo3 : @lockdownseriea @OfficialASRoma come rosa sono meglio del milan, la differenza la fa l'allenatore, da una parte c'è… -