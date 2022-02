META QUEST – I giochi per vivere le emozioni dei giochi olimpici

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 8 febbraio 2022) Con idi Pechino appena cominciati la voglia di cimentarsi negli sport invernali più amati è tanta.Ecco allora che la VR può venire in nostro aiuto, permettendoci diesperienze simili, stando comodamente nel proprio salotto. Grazie aipresenti sullo storebasterà indossare il visore, scegliere tra i diversi contenuti che permetteranno di sperimentare in VR gli sport protagonisti die settimane e il gioco è fatto! Di seguito, nel dettaglio, idisponibili: The Climb 2 permette di sperimentare l’arrampicata su roccia come un vero atleta. Sarà possibile esplorare una nuova ambientazione cittadina e nuove mappe esaltanti con viste mozzafiato, ...