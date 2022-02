Matrix Resurrections | il co-produttore fa causa alla Warner per il lancio su HBO

(Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo il flop del film, Il co-di ‘The’ faBros per aver lanciato il film simultaneamente su HBO Max e nei cinema. Una scelta a suo avviso in violazione del contratto e in grado di danneggiare la performance del film al box-office. Lo riportano i media americani citando documenti depositati da Village Roadshow Films in un tribunale di Los Angeles. Secondo l’accusa,Bros ha anche deciso di posticipare ildi ‘The’ dal 2021 al 2022 nel tentativo di aiutare HBO Max ad attirare un maggior numero di abbonati. La guerra contro lo streaming: non solo, anche Scarlett Johansson aveva fattoa Disney+ per il film “Black ...

Village Roadshow, compagnia che ha co-prodotto Matrix Resurrections, ha citato in giudizio Warner Bros. in seguito ai mancati guadagni dovuti all'uscita in simultanea in streaming su HBO Max.