LIVE Sci di fondo, Sprint Pechino 2022 in DIRETTA: Pellegrino vuole il bis sul podio. Fuori ai quarti le azzurre (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.48: Al via nella quarta batteria Diggins (Usa), Ribom (Swe), Janatova (Cze), Joensuu (Fin), Fink (Ger), L. Weng (Nor) 11.46: Dominio della svizzera Faehndrich che vince la terza batteria, davanti alla norvegese Falla. la tedesca Carl entra fra le ripescate ed elimina Stupak. Ultima Scardoni, anche lei Fuori dalle semifinali 11.42: Nella terza batteria al via Faehndrich (Sui), Dyvik (Swe), Carl (Ger), Falla (Nor), Lylynpera (Fin), Scardoni (Ita) 11.39: Molla nel finale l’azzurra Laurent ed è ultima, eliminata. Vince Dahlqvist, davanti a T. Weng. Eliminata Nepryaeva 11.35: Al via la seconda batteria femminile con Dahlqvist (Swe), T. Weng (Nor), Nepryaeva (Rus), Beranova (Cze), Laurent (Ita), Van der Graaff (Sui) 11.33: Dominio della svedese, secondo posto per una commovente Brennan che era ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.48: Al via nella quarta batteria Diggins (Usa), Ribom (Swe), Janatova (Cze), Joensuu (Fin), Fink (Ger), L. Weng (Nor) 11.46: Dominio della svizzera Faehndrich che vince la terza batteria, davanti alla norvegese Falla. la tedesca Carl entra fra le ripescate ed elimina Stupak. Ultima Scardoni, anche leidalle semifinali 11.42: Nella terza batteria al via Faehndrich (Sui), Dyvik (Swe), Carl (Ger), Falla (Nor), Lylynpera (Fin), Scardoni (Ita) 11.39: Molla nel finale l’azzurra Laurent ed è ultima, eliminata. Vince Dahlqvist, davanti a T. Weng. Eliminata Nepryaeva 11.35: Al via la seconda batteria femminile con Dahlqvist (Swe), T. Weng (Nor), Nepryaeva (Rus), Beranova (Cze), Laurent (Ita), Van der Graaff (Sui) 11.33: Dominio della svedese, secondo posto per una commovente Brennan che era ...

