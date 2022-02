La storia della modella ungherese incarcerata ingiustamente in Italia (Di martedì 8 febbraio 2022) Nel 2019 Greta Gila fu arrestata per narcotraffico e tenuta in carcere 73 giorni: non c'entrava niente, e ora chiede un risarcimento Leggi su ilpost (Di martedì 8 febbraio 2022) Nel 2019 Greta Gila fu arrestata per narcotraffico e tenuta in carcere 73 giorni: non c'entrava niente, e ora chiede un risarcimento

