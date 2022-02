Innovazione: Ceo Ntsg, al via due progetti sicurezza autostrade con fibra ottica sensing (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Al via due nuovi cantieri che prevedono applicazioni inedite della tecnologia Of che sfrutta la tecnologia della fibra ottica sensing, una tecnologia grazie alla quale si riesce a fare una 'radiografia' di infrastrutture importanti come dighe o acquedotti e che è al servizio della sicurezza sia di chi lavora nei cantieri sia di chi viaggia sulle strade e autostrade. Ad annunciarlo è Paolo Persi del Marmo, Ceo di Ntsg, l'azienda italiana che detiene la licenza di brevetto di un sistema di monitoraggio in fibra ottica in grado di rilevare e misurare le deformazioni 2D e 3D di un oggetto di qualsiasi forma e di natura rigida o semirigida. E le due inedite applicazioni del sistema di controllo tecnologico a distanza ricadono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Al via due nuovi cantieri che prevedono applicazioni inedite della tecnologia Of che sfrutta la tecnologia della, una tecnologia grazie alla quale si riesce a fare una 'radiografia' di infrastrutture importanti come dighe o acquedotti e che è al servizio dellasia di chi lavora nei cantieri sia di chi viaggia sulle strade e. Ad annunciarlo è Paolo Persi del Marmo, Ceo di, l'azienda italiana che detiene la licenza di brevetto di un sistema di monitoraggio inin grado di rilevare e misurare le deformazioni 2D e 3D di un oggetto di qualsiasi forma e di natura rigida o semirigida. E le due inedite applicazioni del sistema di controllo tecnologico a distanza ricadono ...

Advertising

lifestyleblogit : Innovazione: Ceo Ntsg, al via due progetti sicurezza autostrade con fibra ottica sensing - - StraNotizie : Innovazione: Ceo Ntsg, al via due progetti sicurezza autostrade con fibra ottica sensing - italiaserait : Innovazione: Ceo Ntsg, al via due progetti sicurezza autostrade con fibra ottica sensing - fisco24_info : Innovazione: Ceo Ntsg, al via due progetti sicurezza autostrade con fibra ottica sensing: (Adnkronos) - Al via due… - sulsitodisimone : Innovazione: Ceo Ntsg, al via due progetti sicurezza autostrade con fibra ottica sensing -