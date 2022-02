Infortunio Chiellini, quasi un mese di stop per il bianconero (Di martedì 8 febbraio 2022) Sarà di almeno venti giorni lo stop per Giorgio Chiellini dopo il nuovo Infortunio rimediato al polpaccio contro il Verona Tramite i propri canali ufficiali, la Juve ha fatto il punto sull’Infortunio di Giorgio Chiellini. COMUNICATO – «Giorgio Chiellini oggi è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il Jmedical che hanno evidenziato una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra». Per il capitano bianconero si prevedono circa 3 settimane di stop. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Sarà di almeno venti giorni loper Giorgiodopo il nuovorimediato al polpaccio contro il Verona Tramite i propri canali ufficiali, la Juve ha fatto il punto sull’di Giorgio. COMUNICATO – «Giorgiooggi è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il Jmedical che hanno evidenziato una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra». Per il capitanosi prevedono circa 3 settimane di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

