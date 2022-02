Il vestito a fiori di Levante è ufficialmente il must della Primavera 2022 (Di martedì 8 febbraio 2022) Si tratta di un periodo davvero speciale per Levante. La cantante di Sirene, infatti, sta ormai entrando nel nono mese di gravidanza e non vede l’ora di conoscere la sua ‘persona preferita’, come chiama dolcemente la nascitura. E, nell’attesa, l’artista ha condiviso sui social uno scatto che la ritrae con indosso un abito floreale che si annuncia già come il must have della Primavera 2022. Vi raccomandiamo... Levante, il suo corpo è "uno scrigno" avvolto in un abito di Vivienne Westwood “At the Color Bar, drinkin’ beauty”, ha scritto la cantante di Non me ne frega niente, il singolo che ha da poco festeggiato il suo quinto compleanno dalla pubblicazione. Nel post, – che in pochissimo tempo ha già superato i 40mila like e ... Leggi su diredonna (Di martedì 8 febbraio 2022) Si tratta di un periodo davvero speciale per. La cantante di Sirene, infatti, sta ormai entrando nel nono mese di gravidanza e non vede l’ora di conoscere la sua ‘persona preferita’, come chiama dolcemente la nascitura. E, nell’attesa, l’artista ha condiviso sui social uno scatto che la ritrae con indosso un abito floreale che si annuncia già come ilhave. Vi raccomandiamo..., il suo corpo è "uno scrigno" avvolto in un abito di Vivienne Westwood “At the Color Bar, drinkin’ beauty”, ha scritto la cantante di Non me ne frega niente, il singolo che ha da poco festeggiato il suo quinto compleanno dalla pubblicazione. Nel post, – che in pochissimo tempo ha già superato i 40mila like e ...

Advertising

beatritzsche : io con 10 centimetri di platform, un vestito nero oversize lungo fino ai piedi e i capelli di due colori che esco c… - MissLemon79 : @_just_Ross No ma ha i fiori del vestito e cappello e la borsa in rilievo e il colore del vestito cambia a seconda dell'ora. - infoitcultura : Il vestito a fiori di Levante è ufficialmente il must della Primavera 2022 - infoitcultura : Il vestito a fiori di Levante è ufficialmente il must della Primavera 2022 - Cosmopolitan_IT : «Drinkin' beauty». Il vestito floreale di Levante -